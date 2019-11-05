Двоих мужчин задержали по подозрению в убийстве экс-главы Киселевска

По данным телеканала "360", сотрудникам полиции удалось установить местонахождение подозреваемых и задержать их. Это ранее не судимые жители города Белово 35 и 49 лет. Их целью были деньги и драгоценности. Одному из мужчин досталась роль водителя: он привез двух соучастников к дому Сергея Лаврентьева и ожидал в километре от места преступления, передает RT.
Одного подозреваемого взяли под стражу, мера пресечения второму будет выбрана во вторник, 5 ноября.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц", информирует VSE42.ru.
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