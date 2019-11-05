Двое взрослых и двое детей погибли в ДТП на трассе в ЕАО

После лобового столкновения Toyota Ipsum и Toyota Wish вылетели в кювет, где одна из машин загорелась. В результате ДТП погибли двое взрослых и двое детей шести и семи лет, находившиеся в этом авто.
По предварительной информации, водитель Toyota Ipsum проигнорировал сложные метеоусловия и не справился с управлением. В итоге он и его пассажир были госпитализированы с травмами, передает Пятый канал.
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