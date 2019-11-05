Под Саратовом погибли 10 тысяч кроликов из-за пожара на ферме

Здание ООО "Агрофирма "Спартак" в селе Голубьевка Энгельсского района Саратовской области загорелось примерно в 02:00. Потушить пожар удалось только рано утром.
Как передает "360", никто из работников фермы не пострадал, однако в огне погибли десять тысяч кроликов. Причины и обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.
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