В кафе под Саратовом прогремел взрыв

В кафе "Рандеву" в рабочем поселке Лысые Горы под Саратовом прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС.
По данным ведомства, взорвался газовый баллон. Погибших в результате инцидента нет. Около 30 человек получили ранения. На месте ЧП продолжают работать спасатели.
Ситуация очень серьезная
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