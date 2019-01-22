Во Франции умер потомок последнего короля

Утром 21 января в возрасте 85 лет ушел из жизни принц Генрих Орлеанский, передает телеканал "360". Он был прямым потомком последнего короля Франции Луи-Филиппа I, а также приходился родственником брату короля Людовика XVI. Примечательно, что Людовика казнили 21 января 1793 года.
Комик вынужден мерзнуть
Балерина отметила 43-летие широко
Она не рассчитывает, что кадр наберет много лайков
Певица обратилась к общественности
Популярные темы форума
Выскочка Яна Рудковская
Очень хочется секса
Прилучный бил Муцениеце?
Беременна и не знаю кто отец
Согласен, эта замечательная мысль придется как раз кстати
Преследует одногруппник
Мужу не угодишь
Забеременела от женатого
Соколовский решил помириться с Дакотой?
Рожать после 40?
Подарил мне сумку с распродажи
Бьет значит любит?
Жена достала беспочвенной ревностью
Собаки или кошки?
Постоянная головная боль
Парень берет мои деньги
Мужчина-овен
Муж не хочет брать ипотеку
Вам нравится актер Александр Петров?
Муж не следит за собой
Его друзья занимают все наше свободное время
Опоздал и не заплатил
Сладкий секс
Мой отец гнобит моего мужа
Аршавин решил вернуть семью?
У дочери появился первый парень
Кнутом или пряником?
Почему везде пытаются обмануть?
Что вреднее сахар или соль?
Родная сестра не хочет общаться