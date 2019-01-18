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Происшествия

В небе на Дальнем Востоке столкнулись два истребителя Су-34


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Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе на Дальнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Оба самолета шли со стороны моря, уточнил собеседник агентства. Экипаж одного из бомбардировщиков смог катапультироваться, что стало с пилотами второго – пока не известно.

18 января 2019, 10:11

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