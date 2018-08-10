В Турции поймали приплывших на плоту россиян‍

В Турции задержаны двое граждан России, которые на плоту добрались до Стамбула. Нарушителям оказались член Русского географического общества Юрий Бурлак и его напарнике Владимир Лихачев, передает "360".
Россияне планировали доплыть из Севастополя в Анталию, преодолев две тысячи километров. Чтобы не нарушать границы государства, Бурлак вызвал турецкую береговую охрану по радио для сопровождения. Однако из-за языкового барьера из Стамбула был прислан спасательный катер, который повредил плот при маневрах. В результате полиция задержала россиян по подозрению в незаконном пересечении границы.
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