Туристке дали 8 лет тюрьмы за критику Египта

Восемь лет лишения свободы получила туристка из Ливана. Женщину судили за пост в соцсетях о сексуальных домогательствах в Египте.

Суд в Каире признал гражданку Ливана виновной в распространении ложных слухов, которые наносят вред египетскому обществу. К обвинению прибавилось и непристойное поведение на публике.

Под самый конец отдыха в Египте 24‐летняя Мона аль‐Масбух не выдержала и рассказала на своей странице в Facebook о впечатлениях от поездки. О Египте она отозвалась нецензурно, сообщила о сексуальных преследованиях и плохом обслуживании. Вспомнила женщина и о том, как в прошлом году у нее здесь украли деньги.

После скандала Мона опубликовала другой ролик – с извинениями. Она заявила, что не хотела оскорбить египтян. Адвокаты ливанки подали апелляцию на решение суда, слушание состоится 29 июля.

Защитник Моны аль‐Масбух уверен, что клиентка выйдет на свободу. По его словам, в 2006 году она перенесла операцию по удалению тромба в сосудах мозга. Болезнь, по словам адвоката, мешала женщине контролировать эмоции, в частности гнев. Видимо, агрессивное выступление его подзащитной объясняется остаточными явлениями недуга.

Заступились за гражданку Ливана и правозащитники. Они заявили, что нынешние египетские власти отняли у народа "права и свободы, завоеванные во время "арабской весны", передает Fox News.