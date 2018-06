Россия триумфально вышла в 1/8 чемпионата мира

Матч сборной России в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира прошел в Северной столице на "Санкт-Петербург Арене". Поддержать нашу дружину съехались болельщики со всех уголков страны. Более 64 тысяч фанатов лицезрели игру с трибун.

Команда Черчесова вышла на поле в ранге фаворита. В первом матче россияне разгромили саудитов и заняли первую строчку в группе, а египетские футболисты очков не набрали вовсе, проиграв Уругваю. Для сборной России победа в этой встрече гарантировала бы выход в плей-офф. У египтян же в случае поражения практически не осталось бы шансов на выход из группы.

Несмотря на столь мотивирующий расклад команда Египта невнятно начала игру. Сборная России создала первый действительно опасный момент уже на 6-й минуте матча. Наши разыграли угловой, затем Александр Самедов подал в штрафную, где мяч нашел голову Сергея Игнашевича, но отскочил в руки вратаря Эль-Шенави. Весь первый тайм россияне прессинговали и выглядели очень достойно. Однако открыть счет до перерыва командам так и не удалось. В раздевалку сборные уходили, когда на табло горело 0:0.

Goalless at the interval... #RUSEGY pic.twitter.com/Le3QEVm27j

Перерыв не пошел на пользу египтянам. На 47-й минуте встречи Роман Зобнин пробил с фланга в сторону Артема Дзюбы, сыгравший на опережение капитан сборной Египта Ахмед Фатхи срезал мяч в собственные ворота – 1:0.

Спустя чуть более 10 минут Денис Черышев удвоил преимущество россиян. Дзюба сбросил на Самедова, тот отпасовал на Фернандеса, который прострелил на Черышева. Денису оставалось лишь переправить мяч в сетку ворот – 2:0.

На 62-й минуте Дзюба довел счет до разгромного. На этот раз Артем сделал все сам. Сначала он выгрыз мяч у чужой штрафной, затем ушел от Хегази и расстрелял ближний угол ворот Эль-Шенави – 3:0.

Вскоре главная звезда сборной Египта Мохамед Салах сократил отставание. На 72-й минуте Зобнин слегка прихватил Салаха, что не ускользнуло от зорких глаз арбитра. Судья запросил видеоповтор и, убедившись в своей правоте, показал на точку. Салах четко реализовал пенальти – 3:1.

Однако это не спасло египтян от поражения. Итог встречи – 3:1. Сборная России досрочно выходит в следующую стадию турнира.

#RUS maintain their 100% record and take a massive step towards the knock-outs! #RUSEGY // #WorldCup pic.twitter.com/nGimGiIgui