В центре Москвы украинского художника обворовали на 12 миллионов

В центре Москвы ограбили квартиру украинского художника Дмитрия Гапчинского, передает сетевое издание m24.ru. В полицию обратился бизнес-партнер пострадавшего. Она рассказала, что из жилища, в котором художник уже год как не живет, пропали две люстры, ноутбук и 24 картины. Общая стоимость украденного оценивается в 12,4 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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