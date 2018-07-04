Опубликовано видео ограбления банка в Москве на десять миллионов

Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент ограбления отделения Альфа-Банка на Осташковской улице на северо-востоке Москвы. Видео опубликовал телеканал "360". На записи видно, как инкассатор выбежал из здания с сумкой денег в руках, однако вместо того, чтобы сесть в бронированный автомобиль, скрылся в неизвестном направлении. Его добычей стали десять миллионов рублей.
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