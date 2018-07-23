Пес во время полета открыл багажный отсек пассажирского лайнера

В столичном аэропорту экстренно сел Boeing-737. По предварительным данным, на высоте четырех тысяч метров пес, находившийся в багажном отделении, сумел открыть одну из створок отсека, передает НСН.

После срабатывания соответствующего сигнала в кабине пилотов было принято решение о срочной посадке. Судно благополучно приземлилось в аэропорту Шереметьево. В результате ЧП никто не пострадал, пес не смог пролезть в створку багажного отсека и остался жив.