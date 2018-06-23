В Зимбабве пытались убить президента: взрыв попал на видео

Во время митинга правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз" в городе Булавайо в Зимбабве, на котором присутствовал президент страны Эммерсон Мнангагва, произошел взрыв. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

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