В Зимбабве пытались убить президента: взрыв попал на видео
Камеры сняли момент взрыва на митинге в Зимбабве. На записи видно. что взрыв прогремел с той стороны, куда сошел со сцены Эммерсон Мнангагва. По предварительным данным, он не пострадал. Информация о других пострадавших уточняется.
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