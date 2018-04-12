Пожар у московского кинотеатра попал на видео

Рядом с кинотеатром "Брест" в районе дома №12 на Ярцевской улице на западе Москвы загорелся грузовой автомобиль "Газель". Горящую машину и работу пожарных сняли на видео очевидцы. Запись опубликовал телеканал "360". Сообщается, что несмотря на усилия экстренных служб, огонь перекинулся на соседнее строение.