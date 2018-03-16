Директора школы с треском уволили из-за желания сменить пол

В американском штате Масачуссетс не без скандала уволили директора начальной школы, который решил сменить гендерную принадлежность. Сотрудник объявил о своем намерении публично, разослав письма с манифестом родителям учеников.

52-летний Том Дэниелз, занимающий должность директора образовательного учреждения в США, осознал, что является трансгендером и решил поделиться этим знанием со всей школой. Также мужчина взял себе новое имя — Шэннон.

Несмотря на смелость сотрудника руководство учреждения не оценило такую искренность и отправило директора в оплачиваемый отпуск до конца года, сообщает издание New York Post. Из него сотрудник к работе уже не вернется, так как контракт ему продлевать не намерены, рассказала завуч учебного заведения Памела Анджелакис. Сообщается, что Дэниелз работал в школе на своей должности с 2012 года.

Напомним, что Соединенные Штаты славятся своми скандалами с трансгендерами. Так, в декабре 2017-го в штате Аризона семья из четырех человек стала трансгендерами: родившая двух детей женщина стала мужчиной, а ее муж — женщиной. Их дочь и сын также решили, что родились в неправильном теле. На данный момент все члены семьи находятся в так называемой стадии трансгендерного перехода.

Также известно, что с 2018 года трансгендеры в США смогут подавать документы для прохождения военной службы. Как пояснили в Пентагоне, порядок службы, который включает в себя нормы роста и веса, медосмотры, распределение ванных комнат и требования к нижнему белью, будет определяться в соответствии с их гендерной идентичностью. Ранее американский президент Дональд Трамп запретил трансгендерам служить в армии, однако федеральные суды США заблокировали это решение.