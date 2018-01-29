Сменивший пол певец стал сенсацией на шоу "Голос"

Украинский трансгендер со звучным именем Зианджа поразил всех наставников на шоу "Голос". Сидящие в красных креслах Потап, Джамала, Сергей Бабкин и Тина Кароль не остались равнодушными к эмоциональному выступлению артистки.

Раньше Зианджу, женщину с аппетитными формами, великолепной фигурой и длинными светлыми волосами, звали Борис Апрель. Несколько лет назад темноволосый паренек был участником украинской версии шоу "Фабрика звезд". Однако артист покинул сцену, не справившись с критикой в свой адрес.

За это время Борис так хорошо поработал над собой, что стал практически неузнаваем. На протяжении нескольких лет трансгендер колесил по Америке, учился и много путешествовал. В итоге решил попытать счастья на украинской сцене еще раз – уже будучи артисткой со звучным именем Зианджа.

Для слепых прослушиваний на шоу "Голос" она выбрала яркий зеленый топ и оранжевую юбку. Певица исполнила композицию Бейонсе Smash Into You настолько эмоционально и чувственно, что буквально потрясла сидящих в красных крутящихся креслах наставников проекта – Тину Кароль, Потапа, Сергея Бабкина и Джамалу. Все четверо повернулись к исполнительнице, чей голос может охватить четыре октавы.

Публикация от Зианджа/ Борис Апрель (@borya_ziandja_official) Янв 29, 2018 at 2:45 PST

Когда восхищенные наставники и зрители поняли, что перед ними трансгендер, Зианджа стала сенсацией. "Мое призвание – это музыка. Очень хочу снова увидеть горящие глаза зрителей", – заявила украинская исполнительница. Отметим, что певица продолжила борьбу за победу в музыкальном телепроекте в команде Потапа.