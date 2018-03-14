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Происшествия

"Золотой голос" скончался от остановки сердца в бассейне

Фото: wikipedia.org
"Золотой голос" Башкирии скончался в Уфе. Причиной смерти известного диктора башкирского радио и телевидения Ахата Муртазина стала остановка сердца.
прочитано 11581 раз

Прощание с "золотым голосом" республики состоится 15 марта в здании Башкирского академического драмтеатра. Ахата Муртазина похоронят на мусульманском кладбище Уфы.

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Сердечный приступ настиг 59-летнего диктора, когда он плавал в бассейне местного спорткомплекса "Динамо". Прибывшая скорая помочь не смогла – народный артист скончался, пишет издание Mkset.ru.

Ахат Муртазин родился 1959 году в Учалинском районе. Окончив факультет филологии и журналистики Башкирского государственного университета, поступил на радио и телевидение, где проработал всю жизнь.

Его красивый, бархатный голос слушатели знали по новостям, актуальным репортажам. Муртазин вел прямые трансляции со многих праздников, правительственные мероприятия и концерты.

Вместе с супругой, заместителем гендиректора ТРК "Башкортостан" Танзилей Ульмясбаевой артист вырастил двоих детей. Коллеги вспоминают его как интеллигентного, доброго товарища, который всегда был готов помочь советом и поделиться опытом. 

Автор: Андрей Евлампиев14 марта 2018, 14:04

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