Жительница Петербурга прятала наркотики в сапогах малолетней дочери

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали женщину, которая спрятала 400 граммов наркотиков в одежде и обуви своей малолетней дочери. Об этом сообщает портал FlashNord.
Как рассказали изданию в пресс-службе главка МВД по региону, вместе с женщиной был задержан ее знакомый. При обыске у него также были обнаружены запрещенные вещества.
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