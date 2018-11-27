Пьяный и с ружьем: мужчине грозит 15 лет за скандал в офисе

Камеры наблюдения, установленные в офисе обслуживания клиентов платной трассы Москва – Санкт-Петербург (М-11) сняли на видео скандал, который устроил один из посетителей. Угрожая ружьем, он требовал вернуть ему 625 рублей, передает телеканал "360". Мужчина объяснил, что деньги у него списались дважды. Получив требуемую сумму, он попытался скрыться, однако был задержан полицией. При обыске у него обнаружили ружье "Ремингтон-870" и 39 патронов к нему. Сообщается, что в момент дебоша мужчина был пьян. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Агрессивному посетителю грозит до 15 лет лишения свободы.
Музыкант отказался от вредных привычек
По словам певицы, все могло закончиться плачевно
Пост шокировал подписчиков
Интерес к девушкам возник в студенческие годы