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Квартиру безработной москвички обокрали на 6,3 миллиона

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В Пресненском районе Москвы неустановленный злоумышленник выкрал из квартиры безработной жительницы столицы ювелирные изделия на сумму 6,3 миллиона рублей, передает сетевое издание m24.ru. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". По предварительным данным, вор подобрал ключи к входной двери. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

27 ноября 2018, 08:38

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