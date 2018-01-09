В московском метро нашли взрывное устройство

В столичном метро обнаружено взрывное устройство. Опасную находку сделали на станции "Владыкино". Предмет обследовали служебные собаки. Предполагается, что это петарда, передает РЕН ТВ.
По предварительной информации, взрывчатку удалась обнаружить благодаря срабатыванию газоанализаторов. Опасный предмет сейчас находится в полицейском участке.
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