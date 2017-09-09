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Происшествия

В Москве трое грабителей с монтировкой напали на уборщицу из-за $3

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На западе столицы трое неизвестных ограбили двоих строителей и уборщицу. Инцидент произошел на Мичуринском проспекте, передает агентство "Москва".

По предварительным данным, мужчины, угрожая похожим на монтировку предметом, ударили двоих строителей, после чего похитили у женщины-уборщицы рюкзак, в котором находились 3 доллара и 300 рублей.

В настоящее время двое налетчиков задержаны. Возбуждено уголовное дело о разбое.

9 сентября 2017, 11:10

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