В Москве трое грабителей с монтировкой напали на уборщицу из-за $3

На западе столицы трое неизвестных ограбили двоих строителей и уборщицу. Инцидент произошел на Мичуринском проспекте, передает агентство "Москва".

По предварительным данным, мужчины, угрожая похожим на монтировку предметом, ударили двоих строителей, после чего похитили у женщины-уборщицы рюкзак, в котором находились 3 доллара и 300 рублей.

В настоящее время двое налетчиков задержаны. Возбуждено уголовное дело о разбое.