Полиция арестовала подозреваемого во взрыве в метро Лондона

По подозрению в организации взрыва в метро в Лондоне полиция графства Кент в районе порта Дувр задержала 18-летнего юношу, передает РИА Новости. Подозреваемый находится в местном полицейском участке, откуда его позже доставят в столицу Великобритании. При этом в полиции уточнили, что поиски человека, устроившего взрыв, продолжаются и попросили граждан продолжить соблюдать бдительность. Правоохранители тщательно изучают улики и просматривают записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, в утренний час пик 15 сентября на станции Parsons Green на западе Лондона прогремел взрыв. Эксперты установили, что самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. 29 человек получили не угрожающие жизни ожоги и ранения.