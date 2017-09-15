В ТЦ "Водный" в Москве случился пожар

На севере Москвы днем 15 сентября загорелся торговый центр "Водный". Пожар произошел на уровне первого и второго этажей.
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Им удалось справиться с огнем, передает ТАСС. По предварительным данным, горел утеплитель фасада здания. Пострадавших нет.
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