Взрыв в лондонской подземке признали терактом

Сотрудники правоохранительные органов Лондона рассказали о ходе расследования взрыва, который произошел на станции метро "Парсонс-Грин". Полиция расценивает случившееся как террористический акт, передает РИА ФАН.
Как писали Dni.Ru, в подземке была обнаружена еще одна бомба. На месте происшествия работают саперы.
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