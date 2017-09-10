В Британии на прихожан церкви напали с ножом

В районе британского города Бирмингем 46-летний мужчина напал с ножом на 35-летнего прихожанина церкви. Офицеры полиции прибыли на место и задержали подозреваемого. "Имеются признаки, позволяющие предположить, что нападавший и жертва знакомы друг с другом и что это была целенаправленная атака", – цитирует РИА Новости сообщение полиции. Пострадавший был госпитализирован. Сообщается, что его жизни ничего не угрожает. Территория вокруг церкви оцеплена до окончания расследования.