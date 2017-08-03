Голодный медведь напал на дразнившего его едой туриста
Хищник оказался быстрее и ловче, чем рассчитывал дразнивший его турист. Набросившись на Найфума, медведь затащил его в вольер. Вероятно, голодный медведь собирался оттащить обидчика в укромное место и там без помех съесть свой завтрак туриста, но помешали друзья 36-летнего паломника.
К слову, накануне происшествия монахи просили о пожертвованиях. Средства рассчитывали направить на покупку корма для живущих при храме животных. Турист не мог не знать об этом обращении, а потому вероятно издевался над хищником намеренно.
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