Голодный медведь напал на дразнившего его едой туриста

Найфум Проматрее из Таиланда во время отдыха с друзьями в провинции Пхетчабун решил посетить местный храм. Зная, что монахи просили о пжертвованиях, чтобы купить корма живущим при храме животным, турист решил сознательно подразнить медведя.

Хищник оказался быстрее и ловче, чем рассчитывал дразнивший его турист. Набросившись на Найфума, медведь затащил его в вольер. Вероятно, голодный медведь собирался оттащить обидчика в укромное место и там без помех съесть свой завтрак туриста, но помешали друзья 36-летнего паломника.

К слову, накануне происшествия монахи просили о пожертвованиях. Средства рассчитывали направить на покупку корма для живущих при храме животных. Турист не мог не знать об этом обращении, а потому вероятно издевался над хищником намеренно.