Десантники отняли в магазине водку и виски

Мужчины в голубых беретах, отмечающие День ВДВ, устроили потасовку в магазине на Рязанском проспекте в Москве. Добычей налетчиков стали две бутылки водки и виски.

На видеозаписи, попавшей в распоряжение РенТВ, видно, как бравые вояки на выходе из магазина отталкивают охранника и ретируются с добычей. Потасовка была затеяна ради пары бутылок водки и виски.

День ВДВ отмечается 2 августа в память о первой выброске десанта в 1930 году. В этот день ветераны ВДВ и действующие десантники собираются вместе, чаще всего распивают спиртные напитки и купаются в фонтанах, сопровождая веселье демонстрацией молодецкой удали и силушки. В этот день десантникам "положено" купаться в фонтанах, из-за чего коммунальщики в разных городах просто спускают из них воду и отключают.



К слову, пик популярности ВДВ пришелся на время командования войсками ( 1954-1979) легендарного генерала армии Василия Федоровича Маргелова. Маргелов подарил десантникам символы ВДВ– голубые береты и тельняшки, а также новые парашюты Д-6, бронированную технику БМД и БТРД. В десанте считают, что среди прочих аббревиатур ВДВ (Воздушно-десантные войска) есть и такая, как Войска Дяди Васи, получившая название в честь Василия Федоровича.