Москвичей в День ВДВ оставят без спиртного

В День ВДВ, 2 августа, в Москве будет действовать запрет на продажу спиртных и слабоалкогольных напитков. Те же ограничения введут и на время празднования Дня города, 9 сентября, сообщил глава Департамента безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
Алкоголь будет запрещено реализовывать в местах проведения массовых мероприятий. Ограничения коснутся и любых других напитков в стеклянной таре, передает РИА Новости.
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