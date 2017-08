Мать выкинула новорожденную дочь в муравейник

Малышку нашли рано утром 10 августа в кустах. Плач ребенка услышал житель соседнего дома Альберт Петерсон. По его словам, младенец был весь покрыт муравьями, и его пуповина была оторвана, а не отрезана.

Полиция быстро нашла мать девочки. Синди Уойтаскик не стала отрицать причастность к преступлению. Непутевая мамаша заявила стражам порядка, что до последнего не знала о своей беременности. Она объяснила свой жестокий поступок тем, что не хотела делать отцу ребенка Диндру Скилерну неприятный сюрприз, передает ABC13.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело, ей грозит до 20 лет лишения свободы. Новорожденная сейчас находится в больнице, за ее жизнь борются врачи. У малышки обнаружили бактериальную инфекцию и сбой сердечного ритма.

