На востоке Москвы от удара молнии загорелся дом

На востоке Москвы вечером 14 августа произошел пожар. На улице Розы Люксембург загорелся деревянный дом.
По предварительным данным, к возгоранию привел удар молнии. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Площадь пожара достигла 100 квадратных метров. Информации о пострадавших нет, сообщили в столичном управлении МЧС.
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