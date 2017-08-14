Кафельников высказался о растерзавшем мать чемпионе-шизофренике

Олимпийский чемпион по теннису, чемпион России по гольфу Евгений Кафельников находится в шоковом состоянии после известия об жестоком убийстве, совершенном Артемомо Нестеровым. Не могут поверить в случившееся и другие знакомые гольфиста.

"Это шок для меня. Никак не могу прокомментировать ситуацию", – сказал Кафельников в ответ на просьбу высказаться о жестоком убийстве. .



Почётный президент Ассоциации гольфа России, депутат Госдумы Светлана Журова также не верит в произошедшее. Она считает, что Артем не мог кого-нибудь убить, тем более собственную мать, сообщает НСН.

"Я прочитала новость в СМИ и сейчас пытаюсь дозвониться до гольфистов, которые знали его хорошо, чтобы у них уточнить, были ли какие-то предпосылки для этого. Может быть, они что-то знают, или чувствовали, или видели, может быть, он проявлял себя агрессивно в компании", – говорит Светлана.

По мнению гольфистки, не исключено, что Артем взял на себя чью-то вину. Хотя она до сих пор не понимает – зачем. Не понимает этого и исполнительный директор Федерации гольфа Москвы.

"Не могу ничего сказать. У нас он не работает, это просто чемпион России, хорошо играет в гольф и не более того. В чемпионате России он обычно занимает 5-6-е места, он приличный игрок. В этом году заявился на национальный чемпионат, но почему-то не участвовал. По характеру – спокойный парень", – комментирует он.



Не хочет верить в страшную весть и гольфист Константин Лифанов: "Не верю, не может такого быть. Он добрый и очень отзывчивый человек! Я уже море статей перечитал. Нет пока тому подтверждения. Не будем делать поспешных выводов. Мне хочется верить в хорошее", – говорит Лифанов.

Как ранее сообщали Dni.Ru, Артем Нестеров, мастер спорта и чемпион России по гольфу, арестован по подозрению в жестоком убийстве. Утром он повздорил с супругой и поехал к матери искать утешения. Но, услышав приказание из астрала, убил ее, а затем отрезал голову. Такова на данный момент основная версия случившегося.