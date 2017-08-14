Чемпион России отрезал голову матери

Первый мастер спорта России по гольфу Артем Нестеров арестован по подозрению в жестоком убийстве своей матери. Предполагается, что он отрезал женщине голову.

Щербинский городской суд Москвы принял решение арестовать чемпиона России по гольфу. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Нестерова меры пресечения в виде заключения под стражу", – заявила пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова. Срок его заключения истекает 11 октября 2017 года, передает агентство "Интерфакс".

По данным следствия, стражи порядка обнаружили обезглавленный труп женщины вечером 11 августа 2017 года в частном доме поселения Рязановское на территории Новой Москвы. Сообщается, что на животе у погибшей 1951 года рождения зафиксированы множественные рваные раны. На следующий день по подозрению в жестоком убийстве полицейские задержали ее сына.

Также в ведомстве отметили, что Артем Нестеров уже признался в убийстве. Более того, мастер спорта России по гольфу рассказал о произошедшем своей супруге по телефону сразу же после совершения преступления, передает Telegram-канал Mash.

Между тем стало известно, что спортсмен был заявлен на участие в чемпионате России по гольфу, который завершился 13 августа 2017 года. Тем не менее, по данным Федерации гольфа Москвы, он не участвовал в соревновании из-за травмы, передает "Спорт-Экспресс".

Напомним, в 2003 году Артем Нестеров выиграл чемпионат России по гольфу. Он является первым мастером этого вида спорта, участвовал в международных турнирах. Согласно сведениям на его официальном сайте, он "имеет десятилетний стаж преподавания гольфа, обучает взрослых и детей, новичков, любителей, а также помогает совершенствовать технику игрокам-профессионалам с низким или нулевым гандикапом".