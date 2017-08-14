В московской больнице умер член "банды ГТА"

В больнице №20 в Москве скончался член "банды ГТА" Фазлетдин Хасанов. Он участвовал в перестрелке в Мособлсуде и получил несколько огнестрельных ранений.

Следователи хотели допросить злоумышленника, но врачи никого не пускали в палату, передает Telegram-канал Mash. Предположительно, Хасанов был организатором бойни в здании суда.