В Москве пьяный иностранец на спор прыгнул с моста

Вечером 29 июля в 400 метрах от поисково-спасательной станции "Борисовская" спасатели заметили, как с моста на Каширском шоссе в Борисовский пруд прыгнул мужчина, передает РИА Новости. Они прибыли на место и подняли мужчину. Им оказался гражданин Узбекистана с признаками алкогольного опьянения. Позже он рассказал, что сделал это, поспорив с друзьями. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.