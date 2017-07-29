Пилот Boeing обезглавил оленя ударом шасси

Самолет Boeing 737 авиакомпании ConocoPhillips убил стоящего на взлетно-посадочной полосе аэропорта Дедхорс на севере Аляске оленя-карибу, передает RT. Животное в последний момент выскочило перед приземляющимся самолетом и было обезглавлено ударом шасси. После этого лайнер совершил успешную посадку без какого-либо дальнейшего ущерба.
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