Пилот Boeing обезглавил оленя ударом шасси

Самолет Boeing 737 авиакомпании ConocoPhillips убил стоящего на взлетно-посадочной полосе аэропорта Дедхорс на севере Аляске оленя-карибу, передает RT. Животное в последний момент выскочило перед приземляющимся самолетом и было обезглавлено ударом шасси. После этого лайнер совершил успешную посадку без какого-либо дальнейшего ущерба.