Движение поездов по Белорусскому направлению остановлено

Движение поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги было временно прекращено в связи с техническими проблемами. "На перегоне Кунцево-1-Одинцово наклонилась опора контактной сети, нарушив габарит 1 и 2 главного пути", – цитирует "Интерфакс" пресс-службу РЖД. После укрепления опорных линий движение восстановят.