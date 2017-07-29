Движение поездов по Белорусскому направлению остановлено

Движение поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги было временно прекращено в связи с техническими проблемами. "На перегоне Кунцево-1-Одинцово наклонилась опора контактной сети, нарушив габарит 1 и 2 главного пути", – цитирует "Интерфакс" пресс-службу РЖД. После укрепления опорных линий движение восстановят.
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