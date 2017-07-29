При пожаре в турецком отеле пострадали россияне

Обвинения Гульнары Каримовой Свадьба внука Пугачевой Интервью Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Как выглядит вблизи 68-летняя Алла Пугачева
Наталья Фриске сообщила о раке
Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева
Любовница Тарасова показала сына
У ведущего прогноза погоды Беляева рак
партнеры
Суббота 29 июля
Лента новостей
18:00
Память Андрея Тарковского увековечили в Суздале
17:35
Дана Борисова предложила помощь дочери Кафельникова
17:16
Под Хабаровском загорелся склад с боеприпасами
16:36
Звезда "Игры престолов" судится из-за поборов с гонораров
16:17
Бензовоз сгорел на заправке в Омске (видео)
16:09
Еще одна ветка метро выйдет за МКАД в 2018 году
15:54
Адепты теории плоской Земли обвинили учителя в заговоре
15:27
Репер Баста похвастался многомиллионным наследством
14:51
Трампа превратили в флаг России (видео)
14:40
Движение поездов по Белорусскому направлению восстановили
14:31
Бузова показала нежность с Малаховым
14:04
Подробности убийства чемпиона по борьбе
13:40
Кем окружил себя Игорь Крутой
13:13
Звезда "Дома-2" напугала страшным диагнозом
12:53
Семенович в тельняшке восхитила поклонников
12:28
Пилоты вслепую посадили самолет с пассажирами при опасном крене (видео)
12:01
Названы самые опасные позиции для секса
11:22
Водонаева показала постельное фото
10:46
Самбурская доверила лицо профессиональному врачу
10:22
Баллистическая ракета КНДР попала на видео
10:04
У берегов Крыма опрокинулся сухогруз
09:59
Почему брак принцессы Дианы был обречен
22:35
Глюк'оZa связалась с бабушкой легкого поведения
22:01
Украина похвасталась оружием прошлого века
21:52
На юге Москвы машина скорой помощи попала в аварию
21:51
Грачевский потерял 20 килограммов на стряпне жены
21:33
ФБР раскрыло подробности убийства Лесина
21:17
49-летняя Валерия прошлась по красной дорожке в нижнем белье
21:02
В Самаре священника заподозрили в угоне машин у храма
20:58
Рогозин унизил Румынию стихами с цитатой Путина
20:39
Бузова без лифчика и в минишортах взорвала Баку
20:32
Кафельникова заговорила о смерти
20:31
Известные футболисты передрались на тренировке (видео)
20:20
Пловчиха Ефимова завоевала золото на чемпионате мира
20:05
В Москве первого зампрокурора поймали на взятке
20:04
Забывчивому велосипедисту вернули потерянные золотые слитки
19:45
Россия покажет США "кузькину мать" в ответ на санкции
19:44
На Собчак набросились за свинство на диване
19:32
Найдены потомки легендарного библейского народа
19:28
Под Москвой электричка сбила мужчину (видео)
19:09
Пловец Рылов сенсационно взял золото на чемпионате мира
19:03
КНДР запустила баллистическую ракету
18:56
В Москве пьяный мужчина угнал теплоход и устроил аварию
18:36
Кафельникову подкосила жуткая интоксикация
18:26
Богач разбил Ferrari за 20 миллионов сразу после покупки
18:11
Как чувствует себя Пугачева после бурной свадьбы внука
18:09
Умер создатель Диснейленда
17:58
Захарова потроллила журналиста вежливыми людьми
17:53
Валерий Сюткин: Наша симпатия со Шнуром взаимна
17:47
Новый компромат на "золотую" судью возмутил Россию
17:29
Лобода влюбилась в солиста известной рок-группы
17:21
В Москве из пруда вытащили двух тонувших девочек
17:15
Рогозин пригрозил "гадам" в Румынии после демарша с самолетом
17:04
Пугачева выступила с проникновенной речью на свадьбе внука
17:00
Госдума активизировала работу в соцсетях
16:57
Путин взялся за лихачей на дорогах
16:56
В Москве массово вымирает рыба
16:40
Дочь ответила на истерику Кафельникова из-за наркотиков
16:35
Раскрыты секреты торта на свадьбе внука Пугачевой
16:33
Москва сделала Трампу последнее предупреждение
16:33
Две девушки получили страшные травмы во время группового секса
16:16
В московском кинотеатре "35 мм" произошел пожар
16:12
Шикарная жизнь Кожевниковой
16:07
Журналистка уронила тетрадь на голову сенатора
15:59
Мужчину взяли в заложники после отказа жениться
15:49
Почему современные женщины не торопятся замуж
15:47
MINI Cooper Countryman: стильный MINIмализм
15:45
В Крыму возобновлена подача электричества
15:37
Пьер Нарцисс помыл изнасилованную радиоведущую
15:26
Унижение Саакашвили вышло боком Порошенко
15:24
В Крыму в разгар курортного сезона случился блэкаут
15:20
Самолет с Рогозиным развернули по пути в Кишинев
15:16
Яну Чурикову подозревают в беременности
15:11
МИД России вызвал посла США Теффта
15:08
Поклонники набросились на голую грудь Седоковой
14:48
В Москве сдан первый из шести проблемных домов "СУ-155"
14:48
По центру Москвы гуляют голые девушки (видео)
14:47
Энергомост в Крым полностью обесточен
14:32
Между алкоголем и диабетом обнаружена странная связь
14:32
Второй Фестиваль Индонезии пройдет в Москве
14:31
Россия жестко ответила на хамство США
14:25
На Урале подросток разбился на угнанной машине
14:25
Королеву прокатил эффектный блондин
14:21
Тайный брак Голубкиной и Ливанова
14:17
ЕС объявляет торговую войну США
14:15
Коллекторы нашли новый способ выбивания долгов
13:59
Почему Киев бьется в истерике из-за итальянского посла
13:47
Годовалый ребенок проглотил батарейку и обжег пищевод
13:45
Обидевший Сычева футболист налег на блинчики его мамы
13:42
Славянская площадь станет первым крупным хабом в центре Москвы
13:41
Что подарили Преснякову на свадьбу
13:39
Росатом поставит за рубеж компактные медицинские реакторы
13:34
Устроившего огненное ДТП в Москве водителя ищут по всей России
13:16
Москву накрыл опасный циклон
13:15
Орбакайте публично заставила замолчать Преснякова
13:13
Где дешево отдохнуть летом
12:55
На школьницу за день напали два насильника
12:55
"Деловые Линии" вводят рейтинг водителей
12:50
В Коми на уборку опасных растений бросили детдомовцев
12:46
Какое мороженое любит президент
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачева в белом платье затмила невесту на свадьбе внука
Алла Пугачева объявила о возвращении на сцену в 70 лет
Орбакайте публично заставила замолчать Преснякова
Бузова без лифчика и в минишортах взорвала Баку
Жена Преснякова попросила у гостей деньги на свадьбу
Что подарили Преснякову на свадьбу
Происшествия

При пожаре в турецком отеле пострадали россияне

прочитано 222 раза

Четверо российских туристов были госпитализированы с места пожара пятизвездочного отеля в курортном городе Кемер на средиземноморском побережье Турции, передает Life.ru. Сообщается, что они отравились дымом, их жизни ничего не угрожает. Также пострадали десять граждан Турции. По предварительным данным, причиной пожара стало возникшее из-за проблем с проводкой возгорание на кухне отеля.

29 июля 2017, 11:46

комментарии

Политика

Рогозин унизил Румынию стихами с цитатой Путина
Россия покажет США "кузькину мать" в ответ на санкции
Захарова потроллила журналиста вежливыми людьми
Москва сделала Трампу последнее предупреждение

Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес ужаснула двумя пупками
Кристина Орбакайте: Наша семья у мноих вызывает раздражение
Дана Борисова предложила помощь дочери Кафельникова
Жена Олега Яковлева раскрыла его увлечение

Проишествия

В Москве пьяный мужчина угнал теплоход и устроил аварию
Две девушки получили страшные травмы во время группового секса
Мужчину взяли в заложники после отказа жениться
На школьницу за день напали два насильника

Lifestyle

Трагическая судьба главной соперницы Анастасии Вертинской
Пять самых отталкивающих сцен "Игры престолов"
Главные кинопремьеры недели
В США снимут сериал о чернобыльской катастрофе
Шоу-бизнес

Семенович в тельняшке восхитила поклонников

Артистка заранее поздравила моряков и их близких с днем Военно-Морского Флота страны
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" напугала страшным диагнозом

Из-за обострения у нее отказывают ноги и руки
Регионы

Подробности убийства чемпиона по борьбе

Сообщается, что у молодого человека возник конфликт с другой компанией на дискотеке
Шоу-бизнес

Бузова показала нежность с Малаховым

Певица призналась, что не смогла устоять

Гороскоп

Совет на выходные
У женившегося Дмитрия Шепелева будет ребенок
"Иванушек International" преследует злой рок
Почему Пельш скрывает проблемы со здоровьем

Фоторепортажи

Глюк'оZa связалась с бабушкой легкого поведения
Шикарная жизнь Кожевниковой
Соблазнительная Брежнева рассекает по Баку в смелом наряде
Российская модель посмеялась над Люком Бессоном

Спорт

Известные футболисты передрались на тренировке (видео)
Обидевший Сычева футболист налег на блинчики его мамы
Кличко продался за 6 тысяч долларов
Борьба Фелпса с белой акулой попала на видео

Регионы

В Самаре священника заподозрили в угоне машин у храма
В Крыму в разгар курортного сезона случился блэкаут
Воспитателя лагеря в Подмосковье обвинили в растлении детей
Санкт-Петербург спасли от терактов на железной дороге
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru