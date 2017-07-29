При пожаре в турецком отеле пострадали россияне

Четверо российских туристов были госпитализированы с места пожара пятизвездочного отеля в курортном городе Кемер на средиземноморском побережье Турции, передает Life.ru. Сообщается, что они отравились дымом, их жизни ничего не угрожает. Также пострадали десять граждан Турции. По предварительным данным, причиной пожара стало возникшее из-за проблем с проводкой возгорание на кухне отеля.
Antalya'da otel yangını: 14 kişi... https://t.co/bNVQB9qsBz pic.twitter.com/M1k7L4yV3J— A Haber (@tvahaber) 29 июля 2017 г.
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