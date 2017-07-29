Лесной пожар породил торнадо
"Лесной пожар в Гормане (Калифорния) породил Смоконадо (соединение слов smoke – дым и tornado – торнадо, что можно перевести как Дымонадо. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении в Twitter под видео с воздуха, показывающее это явление во всей красе. Когда именно была сделана эта запись не уточняется.
Brush Fire In Gorman, California Spawns A SMOKENADO pic.twitter.com/ATjTtPj0qj— Breaking911 Nature (@B911Nature) 29 июля 2017 г.
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