Лесной пожар породил торнадо

Из-за экстремальной жары Калифорния регулярно страдает от лесных пожаров, которые уничтожают не только деревья, но и объекты инфраструктуры и жилые дома. Иногда стихийное бедствие и вовсе превращается в то, для чего в языке нет названия.

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