На фиолетовой ветке московского метро случилось ЧП

В Москве в вагоне поезда на станции метро "Котельники" был обнаружен подозрительный пакет. Предмет проверяли кинологи с собаками.
Поезд был отправлен в тупик. Как оказалось, пакет не представлял опасности. Происшествие не повлияло на график движения поездов, передает агентство городских новостей "Москва".
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