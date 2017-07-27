На фиолетовой ветке московского метро случилось ЧП

В Москве в вагоне поезда на станции метро "Котельники" был обнаружен подозрительный пакет. Предмет проверяли кинологи с собаками.

Поезд был отправлен в тупик. Как оказалось, пакет не представлял опасности. Происшествие не повлияло на график движения поездов, передает агентство городских новостей "Москва".