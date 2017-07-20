Французскую певицу убило током на сцене

Недавно начавшая карьеру Барбара Велденс, отзывы о которой были только восторженные, скончалась от остановки сердца во время выступления. Не исключено, что французская певица получила удар током от микрофона.

Полиция выясняет обстоятельства трагедии, произошедшей во время музыкального фестиваля в деревушке Гоудрон на юго-западе Франции. Там во время выступления умерла подававшая большие надежды певица, сообщает RT со ссылкой на издание The Independent.

Причина смерти 35-летней Барбары Велденс пока не известна – не готово медицинское заключение. Сторонние эксперты предположили, что во всем виноват микрофон: аппаратура на сцене иногда бьет током.

"Из-за неверной коммутации, отсутствия заземления или по другим причинам музыкальная аппаратура может чувствительно "укусить". Особенно высока вероятность электрического разряда, если выступление происходит на открытом воздухе, тем более при повышенной атмосферной влажности", – прокомментировал ситуацию московский звукорежиссер Алексей Сахаров.

По его словам, если у музыканта слабое сердце, несильного разряда может хватить, чтобы возник спазм. А в результате – остановка сердца. "Самый известный случай гибели от микрофона – смерть 21-летнего рокера Августина Бриолини в одном из британских пабов. Олег Газманов получил сильный электрический разряд на юбилее "Артека", но все обошлось", – напомнил специалист.

Дебютный альбом Барбары Велденс Le Grand H de l'Homme увидел свет 3 февраля 2017 года. Сборник был по достоинству оценен критиками, певице пророчили великое будущее.

