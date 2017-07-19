В центре Москвы грабители придушили фармацевта и обчистили аптеку

В столице неизвестные совершили разбойное нападение на аптеку. Об инциденте, который произошел на Никитском бульваре, рассказала фармацевт. По словам женщины, накануне вечером она закрывала аптеку, когда в помещение ворвались неизвестные, передает сетевое издание m24.ru.
Грабители придушили фармацевта. От нехватки кислорода женщина потеряла сознание. Очнувшись лишь утром, она обнаружила, что сейф аптеки вскрыт.
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