Лопырева выходит замуж за Баскова "Золотая" свадьба дочери судьи Погода в Москве Эксклюзив Дом-2

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Происшествия

В центре Москвы грабители придушили фармацевта и обчистили аптеку

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В столице неизвестные совершили разбойное нападение на аптеку. Об инциденте, который произошел на Никитском бульваре, рассказала фармацевт. По словам женщины, накануне вечером она закрывала аптеку, когда в помещение ворвались неизвестные, передает сетевое издание m24.ru.

Грабители придушили фармацевта. От нехватки кислорода женщина потеряла сознание. Очнувшись лишь утром, она обнаружила, что сейф аптеки вскрыт.

19 июля 2017, 09:48

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