В Узбекистане три человека задохнулись в выгребной яме

Узбечка уронила телефон в выгребную яму и попросила соседей помочь спасти аппарат. Спустившись, те потеряли сознание от испарений.

Трагедия произошла в Янгикурганском районе Наманганской области Узбекистана. Местная жительница уронила смартфон в выгребную яму. Помочь спасти гаджет женщина попросила двоих соседей, сообщает "Газета.ru".

Спустившись в уличный туалет, мужчины потеряли сознание от испарений. Хозяйка вызвала врача. Прибывший на выручку медик тоже через некоторое время упал без чувств.

"В результате произошедшего двое нанятых работников умерли на месте происшествия, а врач скончался по дороге в местную больницу", – сообщает МЧС. По данным ведомства, причиной гибели всех троих стали испарения от фекалий в выгребной яме.

Как ранее сообщали Dni.Ru, в Ленинградской области военнослужащие нескольких частей лишились туалетов. Водоканал поставил заглушку на коллектор. Солдаты роют траншеи для слива нечистот в обход канализации, прямо в ближайшее озеро, сообщают местные СМИ. Чтобы мотивировать военных на выплату восьмимиллионного долга, коммунальщики прибегли к радикальным мерам. Они загнали в канализационную трубу деревянную чурку и залили колодец водой. Если нарушители попытаются устранить барьер в канализации, им придется сначала нырнуть на двухметровую глубину.

"Военные не платят за услуги. За восемь месяцев накопили долг восемь миллионов", – говорят в водоканале. В числе должников в регионе значатся еще пять частей и подразделений. Но и их в ближайшее время отключат, если военные не заплатят.







