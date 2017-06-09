Автобус с российскими туристами разбился в Турции
"По поступившей от туроператора Kilit Global информации, 9 июня в районе 6:40 утра в Анталье в ДТП попал автобус компании TEZ Tour, перевозивший группу туристов (44 человека) из Аланьи в Демре", — сообщили в генконсульстве России в Анталье.
К месту автоаварии незамедлительно прибыли медики и правоохранители. Все пострадавшие оперативно были доставлены в клинику. "С учетом незначительного характера травм после медицинского осмотра и оказания необходимой помощи туристы были направлены в отели по месту их отдыха", – цитирует "Интерфакс" представителя дипведомства.
Между тем уже установлено, что автоавария произошла по вине водителя грузовика. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства инцидента.
Отметим, что для Турции ДТП с туристическими автобусами не редкость. Так, 18 мая в крупную аварию попала машина, перевозившая граждан Украины. ДТП произошло на трассе Мугла – Денизли в 10:00 по местному времени. В результате аварии пострадали 18 человек.
За несколько дней до ДТП с украинскими туристами на этой же трассе в обрыв сорвался автобус. Авария произошла из-за того, что водитель потерял управление на опасном горном участке пути. Трагедия унесла жизни более 20 человек.
Фигуристка не стала скрывать свои эмоции от людей
Актриса редко посещает мероприятия
предстоящее таинство назвали неуместным
Супруга Романа Абрамовича заснята в семейной обстановке