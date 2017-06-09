Автобус с российскими туристами разбился в Турции

В турецкой Анталье автобус с туристами протаранил грузовик. В результате ДТП травмы получили девять человек, из них пятеро – граждане России.

"По поступившей от туроператора Kilit Global информации, 9 июня в районе 6:40 утра в Анталье в ДТП попал автобус компании TEZ Tour, перевозивший группу туристов (44 человека) из Аланьи в Демре", — сообщили в генконсульстве России в Анталье.

К месту автоаварии незамедлительно прибыли медики и правоохранители. Все пострадавшие оперативно были доставлены в клинику. "С учетом незначительного характера травм после медицинского осмотра и оказания необходимой помощи туристы были направлены в отели по месту их отдыха", – цитирует "Интерфакс" представителя дипведомства.

Между тем уже установлено, что автоавария произошла по вине водителя грузовика. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства инцидента.

Отметим, что для Турции ДТП с туристическими автобусами не редкость. Так, 18 мая в крупную аварию попала машина, перевозившая граждан Украины. ДТП произошло на трассе Мугла – Денизли в 10:00 по местному времени. В результате аварии пострадали 18 человек.

За несколько дней до ДТП с украинскими туристами на этой же трассе в обрыв сорвался автобус. Авария произошла из-за того, что водитель потерял управление на опасном горном участке пути. Трагедия унесла жизни более 20 человек.