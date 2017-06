Возле посольства США в Лондоне погремели два взрыва

Полиция Лондона провела два контролируемых взрыва возле посольства США. По данным Sky News Newsdesk, на данную меру правоохранители после сообщения о подозрительных автомобилях. В результате инцидента никто не пострадал.

Police have reportedly carried out two controlled explosions after being alerted to unattended vehicles near the new U.S. embassy in London