В Москве отравили и изнасиловали бизнесвумен

Злоумышленник напал на директора одного из салонов красоты в Москве. Он избил свою жертву, связал ей руки и ноги и, угрожая расправой, заставил выпить неустановленные лекарства, передает РЕН ТВ.
Когда женщина лишилась чувств, преступник изнасиловал ее. Сообщается, что ранее они состояли в отношениях. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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