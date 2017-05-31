В Москве отравили и изнасиловали бизнесвумен

Злоумышленник напал на директора одного из салонов красоты в Москве. Он избил свою жертву, связал ей руки и ноги и, угрожая расправой, заставил выпить неустановленные лекарства, передает РЕН ТВ.

Когда женщина лишилась чувств, преступник изнасиловал ее. Сообщается, что ранее они состояли в отношениях. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.