Число жертв теракта в Кабуле приблизилось к 100

В кабульском квартале Вазир-Акбар-Хан, где находятся президентский дворец и иностранные посольства, 31 мая в 08:30 по местному времени (07:00 мск) взлетела на воздух начиненная взрывчаткой автоцистерна. По словам очевидцев, глубина воронки составляет 15 метров. Согласно последним данным Министерства здравоохранения Афганистана, погибли 90 человек, еще 380 получили ранения, сообщает сайт НТВ.Ru.

Ни одна из действующий в стране террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее. Запрещенное в России движение "Талибан" отрицает причастность к взрыву. С осуждением теракта выступил лидер страны Ашраф Гани. "Президент резко осуждает нападение в Кабуле, произошедшее в первые дни священного для мусульман месяца Рамадан", – говорится в заявлении.