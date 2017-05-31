В клинике в центре Москвы скончалась пациентка

В клинике на улице Толстого в центре Москвы скончалась 29-летняя пациентка, передает РЕН ТВ. У нее был запланирован комплекс процедур, в том числе маммопластика.

После внезапной остановки сердца женщину госпитализировали, однако врачи не смогли спасти ее. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".