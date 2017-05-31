В клинике в центре Москвы скончалась пациентка

В клинике на улице Толстого в центре Москвы скончалась 29-летняя пациентка, передает РЕН ТВ. У нее был запланирован комплекс процедур, в том числе маммопластика.
После внезапной остановки сердца женщину госпитализировали, однако врачи не смогли спасти ее. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
По ее словам, многие суждения о певице ошибочны
Говорят, что футболист "всегда" наступает на один и те же грабли
Четыре "Калибра", запущенные из Средиземного моря, достигли цели
Скандально известная балерина дала откровенное интервью