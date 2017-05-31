В подвале кладбища в Москве нашли полуголую женщину в крови

К сотруднику полиции обратился охранник Ваганьковского кладбища. В одном из подвалов на его территории он обнаружил полуголую окровавленную женщину, передает РЕН ТВ. Сообщается, что пострадавшая была в состоянии алкогольного опьянения, у нее зафиксировали многочисленные травмы головы. Женщину госпитализировали. Находившегося рядом с ней мужчину полиция задержала. По факту произошедшего проводится проверка.