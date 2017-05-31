Мощный взрыв прогремел в Кабуле

Утром 31 мая в районе президентского дворца и зданий иностранных посольств в Кабуле (Афганистан) прогремел мощный взрыв, передает РИА Новости. Сообщается о десятках погибших и свыше 100 пострадавших.
В полиции отметили, что начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух неподалеку от посольства Германии. Повреждения получили многие здания в окрестностях.
#Kabul Attack by a Car Suicide bomber #Afghanistan leave 50 killed 60 wounded several car's demaged building glass broken pic.twitter.com/XzA0pz0Sq0— #Aashar #G #کشمیر (@aasharg) 31 мая 2017 г.
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